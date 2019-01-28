شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. موريتانيا تغير اسم شارع "جمال عبد الناصر" إلى "الوحدة الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت السلطات الموريتانية بشكل رسمى، من تغيير اسم أشهر شارع فى البلاد، والذى كان يحمل اسم "شارع جمال عبد الناصر"، ليصبح الاسم الجديد "شارع الوحدة الوطنية".

وكان هذا الشارع يحمل اسم الزعيم المصرى الراحل منذ سبعينيات القرن الماضى، وكان قبل ذلك يُعرف باسم شارع الكثيب، وذلك وفق وسائل إعلام موريتانية.

وجرى تغيير الاسم فى حفل حضره الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، وأعضاء الحكومة، والقى فيه وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله كلمة.

وقال ولد عبد الله، إن رئيس الجمهورية هو من أعطى أوامر بتغيير اسم الشارع، وأن هذا يأتى ضمن استراتيجية ستشمل العديد من شوارع العاصمة سيتم إعطاءها الطابع الوطنى.

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