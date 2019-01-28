شكرا لقرائتكم خبر عن موقع مطار بيروت يتعرض لـ"قرصنة إلكترونية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدنى فى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت)، أن الموقع الإلكترونى للمطار تعرض لقرصنة إلكترونية الليلة الماضية، وأن مديرية الطيران المدنى تواصلت مع الجهات الفنية المعنية التى قامت باحتواء الأمر ومعالجته على وجه السرعة.
وأكد المهندس محمد شهاب الدين- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا الخرق الذى تعرض له موقع مطار بيروت، لم يسفر عنه أى خلل فى عمل المطار من قريب أو من بعيد، مشددا على أن كافة الأمور داخل المطار تسير بشكل طبيعى وانتظام شديد.
وأشار إلى أنه فور حدوث واقعة القرصنة الإلكترونية، تم توجيه قسم الدعم الفنى بالمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموضوع على وجه السرعة بالتعاون مع الجهات الفنية المعنية، وهو الأمر تحقق بصورة فورية.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع مطار بيروت يتعرض لـ"قرصنة إلكترونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.