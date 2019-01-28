شكرا لقرائتكم خبر عن موقع مطار بيروت يتعرض لـ"قرصنة إلكترونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدنى فى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت)، أن الموقع الإلكترونى للمطار تعرض لقرصنة إلكترونية الليلة الماضية، وأن مديرية الطيران المدنى تواصلت مع الجهات الفنية المعنية التى قامت باحتواء الأمر ومعالجته على وجه السرعة.

وأكد المهندس محمد شهاب الدين- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا الخرق الذى تعرض له موقع مطار بيروت، لم يسفر عنه أى خلل فى عمل المطار من قريب أو من بعيد، مشددا على أن كافة الأمور داخل المطار تسير بشكل طبيعى وانتظام شديد.

وأشار إلى أنه فور حدوث واقعة القرصنة الإلكترونية، تم توجيه قسم الدعم الفنى بالمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموضوع على وجه السرعة بالتعاون مع الجهات الفنية المعنية، وهو الأمر تحقق بصورة فورية.