شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال تأمر فلسطينيا بهدم أجزاء من منزله فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قرارا يقضى بهدم أجزاء من منزل مواطن فلسطينى فى قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المواطن محمود عمر أبو حسين- فى تصريح اليوم- أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا نهائيا يقضى بهدم أجزاء من منزله بيده، بحجة أن الأرض "خضراء" يمنع فيها البناء حسب بلدية الاحتلال، أما وزارة الداخلية الاسرائيلية فتدعى أن القرار النهائى بحجة وجود "ملفات سرية" ولا يمكن ترخيصها.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ردت كافة الطلبات المقدمة لترخيص المنشأة وهى عبارة عن "أجزاء من منزل تبلغ مساحتها 100 متر مربع" أى نصف مساحة البناء الكامل.موضحا أن البناء القديم تم تشييده عام 1993 ويحاول ترخيصه حتى اليوم من الدوائر المختصة، أما البناء الجديد المضاف إلى المنزل والذى صدر بحقه قرار الهدم فبنى عام 2016.

وأشار إلى أنه سيقوم صباح الخميس، بتنفيذ عملية الهدم، والا ستقوم البلدية بتنفيذ القرار وعليه دفع أجرة الهدم "لطواقم البلدية وللقوات المرافقة لها".لافتا إلى أن عملية الهدم ستؤثر على المنزل بالكامل والذى يأوى 13 فردا.