شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالمملكة.. تعرف على تفاصيل إنشاء مركز للسعادة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى المملكة العربية السعودية، أعلنت منطقة حائل عن افتتاح أول مركز للسعادة، والذى يهدف إلى راحة المواطنين، وافتتح أمير منطقة حائل بالسعودية، عبد العزيز بن سعد، مركزا للسعادة، يقدم 6 مبادرات تستهدف راحة وخدمة المواطنين.

وتشمل وحدات المركز الأول بالسعودية، وحدة المجتمع وبرنامج خدماتى، ووحدة الإبداع والتميز البلدى ووحدة خدمات العملاء، ووحدة رضا المستفيد، ووحدة جودة خدمة العميل.

وأكد أمير حائل على أهمية مركز السعادة لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين، مشيرا إلى التطور النوعى فى برامج الأمانة ومبادراتها، والتى يلمسها الجميع باستمرار.





ويعتمد هذا المركز على استخدام الهواتف الذكية، من أجل توفير سرعة التواصل وسرعة الإنجاز بين المواطنين ومقدم الخدمة، خلال فترة زمنية بسيطة، ومعالجة أى ملاحظة للمواطنين خلال حصولهم على الخدمات خاصة الخدمات اليومية، مثل النظافة والطرق والحدائق والسيول والأمطار والمرافق والإنار، بالإضافة إلى تجهيز خدمة صدى الخدمات التى ترصد مدى رضا المواطنين عن هذه الخدمات المقدمة، وذلك وفق ما ذكرته جريدة "الوطن" السعودية.