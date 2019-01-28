وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لنصر الله وهو يجلس خلال اللقاء وكان خلفه صورة كتب عليها "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ" وهي الآية رقم 46 من سورة الحجر، في القرآن الكريم.
وزعم بعض مستخدمي مواقع التواصل أن هذه اللوحة والآية التي تحملها بالذات أريد بها حول "سهولة الدخول إلى فلسطين رغم عمليات كشف الأنفاق التي أجرتها إسرائيل ودمرتها مؤخرا خلال عملية "درع الشمال".
في سياق آخر، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، التي هدد فيها "إسرائيل" يوم السبت.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر أمس الأحد، عن نتنياهو قوله ردا على حسن نصر الله: "إنه محرج جدا من نجاحنا الهائل في عملية درع الشمال".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... لوحة خلف حسن نصر الله تثير تساؤلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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