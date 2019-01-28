لافروف: اللقاء حول سوريا في أستانا يعقد منتصف فبراير

موسكو — سبوتنيك. كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موعد الاجتماع المقبل في أستانا في إطار تسوية الأزمة السورية، مشيرا إلى أنه سيعقد في منتصف شهر شباط/ فبراير المقبل.

وقال الوزير لافروف خلال لقائه نظيره الكازاخستاني: "من دون شك نقدر عاليا جهود أصدقائنا في عقد لقاءات دولية عالية المستوى حول سوريا، واللقاء القادم بهذا الشأن يعقد في أستانا منتصف الشهر المقبل".

يشار إلى أن العاصمة الكازاخستانية أستانا احتضنت، يوم 29 تشرين الثاني/ توفمبر الماضي، الجولة 11 لمباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.