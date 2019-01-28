قوات_الاحتلال تعتقل 8فلسطينيين من محافظتي جنين وبيت لحم

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثمانية شبان فلسطينيين من محافظتي جنين وبيت لحم.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مدينة جنين ومخيمها بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
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