شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يعلن مواعيد ورابط التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مركز قياس عن مواعيد التسجيل للفترتين الأولى والثانية لاختبار التحصيل الدراسي (الورقية). وأوضح المركز أن فترة التسجيل المبكر (بنين) الفترة الأولى من (21 يناير 2019 إلى 2 مارس 2019)، وأن الفترة الثانية من 21 يناير 2019 إلى 30 مارس 2019). أما فترة التسجيل المبكر (بنات) فتبدأ الفترة الأولى من (28 يناير 2019) إلى 2 مارس 2019)، فيما تبدأ الفترة الثانية من (28 يناير 2019) حتى (30 مارس 2019).

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