شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مفيدة للتعامل مع هاتفك ذي المساحة المنخفضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقد أدرك مصنعو الهواتف الذكية منذ بضع سنوات حقيقة أنه مع زيادة أحجام التطبيقات وتنزيل الملفات يواجه المستخدمون الذين يمتلكون هواتف ذكية تتميز بسعة تخزين 16GB أو 32GB (أو أي أجهزة أخرى بدون دعم بطاقة microSD) مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمساحة، وهذا ينطبق على كل من مستخدمي iPhone وAndroid.

وفى حين أن شراء جهاز جديد هو الخيار الأفضل والأسهل لكنه ليس خياراً رخيصاً، ولكن هناك طرق يمكنك من خلالها التعامل مع الهواتف الذكية محدودة التخزين، ولن تكلفك أي أموال كما يلي:

– حذف الملفات التي تم تحميلها ولا ترغب بها، كالصور ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها.

– لا تحتفظ بأي صور أو فيديوهات لا ترغب بها، أو يمكنك الاحتفاظ بها على خدمات سحابية مثل “صور جوجل”.

– حذف التطبيقات غير الضرورية التي لا تحتاجها باستمرار.

– محو ذاكرة التخزين المؤقت التي تقوم بها بعض التطبيقات، وذلك كل فترة.

-استخدام إصدارات “Lite” من التطبيقات.