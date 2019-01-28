انت الان تتابع إصرار ليبي على إجراء الانتخابات.. وروسيا تعترض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هناك تحد حقيقي في أن تتفق كل الأطراف الليبية فيما بينها برعاية الأمم المتحدة لإجراء هذه الانتخابات.. ولكنها إذا تمت في ظل هذا الانقسام ستكون بمثابة تمثيلية لا أكثر

في الوقت الذي تبدي أطراف الصراع في ليبيا موافقتها على ضرورة إجراء انتخابات عامة، لإخراج البلاد من حالة الانقسام السياسي الذي تعاني منه منذ 4 سنوات، إلا أن هناك أصواتا أخرى تعترض على العملية الانتخابية في ظل حالة الاحتقان السائدة داخل البلد العربي الإفريقي، وهو ما قد يعجل بانهيار العملية السياسية قبل بدايتها، في ظل المطامع الغربية من ناحية وقطر وتركيا من ناحية أخرى، والتي لم تعد تخفى على أحد، الأمر الذي دفع روسيا التي دخلت على وقع الأزمة الليبية، إلى الاعتراض على الانتخابات في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات سياسية بين القوى المتناحرة.

عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، كشف عن الدور الذي تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا وقطر فى عرقلة الانتخابات في البلاد، رغم إدراك الشعب الليبي جيدا أهمية إجراء العملية الانتخابية في البلاد. وقال رئيس البرلمان الليبي: إن "حل الأزمة الليبية يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد"، موجها انتقادات

عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، كشف عن الدور الذي تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا وقطر فى عرقلة الانتخابات في البلاد، رغم إدراك الشعب الليبي جيدا أهمية إجراء العملية الانتخابية في البلاد. وقال رئيس البرلمان الليبي: إن "حل الأزمة الليبية يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد"، موجها انتقادات للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لانحيازه التام لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، دون غيره، بحسب "أخبار ليبيا". ورغم أن مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، والذي اتخذ كل القرارات اللازمة لبناء دولة المؤسسات والقانون، أولها إحالة قانون الاستفتاء للمفوضية العامة للانتخابات لإجراء الاستفتاء، وسماع رأي الشعب الليبي في هذا الدستور، إلا أن التدخلات الخارجية حالت دون استكمال العملية الانتخابية كما كان متوقعا لها سابقًا.

اقرأ أيضًا: صراع القوى.. ليبيا تفجر أزمة بين فرنسا وإيطاليا وأعاد "صالح" تأكيده إمكانية إجراء العملية الانتخابية حال وقفت بعثة الأمم المتحدة مع تلك الرغبة، مشيرًا إلى أن نتيجة الاستفتاء التي أجرتها البعثة الأممية أفادت بأن أكثر من 80% من الشعب الليبي يريدون الانتخابات. لكن يبدو أن المبعوث الأممي غسان سلامة لا يمتلك نية مخلصة لتنبيه حكومة الوفاق، بضرورة عدم الانحراف عن المسار الصحيح للوصول للسلطة في ليبيا. اعتراض روسي اعتراض روسي من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن "تحديد مواعيد نهائية للانتخابات في ليبيا ليس تحركا بناء، داعيا في الوقت نفسه الأطراف السياسية للاتفاق أولا على حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد"، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأضاف لافروف أن الليبيين يحتاجون للاتفاق أولا على قواعد الانتخابات، من أجل إتمام العملية بشكل يليق بالشعب الليبي، بعد صراع دام نحو 4 سنوات.

اقرأ أيضًا: لماذا أصبح «غسان سلامة» شخصا غير مرغوب فيه بليبيا؟ وتأكيدا على تصريحات الجانب الروسي بشأن إرجاء الانتخابات، أفاد مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي العربي الروسي، بأنه لا يمكن إجراء انتخابات ليبية في ظل هذا الانقسام والصراع الدائر بين المدن والقبائل، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي ستنعكس على نتائج هذه الانتخابات. وأشار إلى أن هناك تحديا حقيقيا في أن تتفق كل الأطراف فيما بينها برعاية الأمم المتحدة لإجراء هذه الانتخابات، ولكنها إذا تمت في ظل هذا الانقسام ستكون بمثابة تمثيلية لا أكثر، بحسب "الوئام السعودية". لكن السؤال الأهم.. هل لدى روسيا أطماع في ليبيا؟ أطماع روسية أطماع روسية رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أكد أن الموقف الروسي بشأن ليبيا واضح وداعم للشرعية وليس لموسكو أي أطماع في ليبيا.

اقرأ أيضًا: تسليح الإرهاب.. تركيا تستغل أزمة ليبيا لضرب إفريقيا وأضاف صالح: "وجدت تفهما كبيرا لما يجري في ليبيا لدى الروس، كذلك تبين حيادهم، ليس لديهم مطامع، ليس هناك علاقة حدود ولا علاقة مصالح مباشرة بل إنهم يحرصون على احترام الدستور واحترام القانون، وأنهم يرون ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا طبقاً للدستور والقانون". وأشار إلى أن هناك اتجاها روسيا بالمساعدة في حل الأزمة الليبية، إلا أن هناك إصرارا على احترام الدستور والقانون"، وفقا لـ"سبوتنيك". وتشهد ليبيا أزمة سياسية منذ 4 سنوات نتيجة احتدام الخلافات بين القوى السياسية ممثلة في حكومة فائز السراج من جانب، وقوات المشير خليفة حفتر من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي حال دون التوصل إلى حل سياسي أو إجراء انتخابات.

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