انت الان تتابع فريق التحقيق الدولي في قتل خاشقجي يطلب دخول القنصلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طالبت لجنة تحقيق من الأمم المتحدة، السماح بدخول القنصلية السعودية بإسطنبول مسرح جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي زارها في الثاني من أكتوبر الماضي، لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه، وكذلك زيارة المملكة السعودية، وقالت أجنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة التي تقود التحقيق الدولي في قتل الصحفي المعارض، إنها لم تتلق ردًا من السلطات السعودية، قائلة في رسالة بالبريد الإلكتروني: «لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا».

أضافت كالامارد: «سعيت للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية»، متابعه: «أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسميا»، بحسب سبوتنيك. وأشارت إلى أن فريق التحقيق سيقدم