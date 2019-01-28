الان تتابع برلماني صهيوني متطرف يحتفل بزفافه في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

احتفل عضو الكنيست المتطرف ايعودا غليك، اليوم الإثنين، بزفافه في باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية في القدس المحتلة إن غليك وعشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، وبُثت مراسم الزفاف من باحات الأقصى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وقاموا بجولات استفزازية في باحاته.