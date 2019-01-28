بعد تفجيرات الفلبين.. هجوم جديد لـ «داعش» في نيجيريا يخلف عشرات القتلى والجرحى

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في عملية إرهابية جديدة، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم "داعش" أنه قتل 30 جنديًا نيجيريًا.

ويأتي ذلك، بعد إعلان التنظيم المسلح مسئوليته عن هجومين استهدفا كنيسة في جنوب الفلبين.

وأسفر هجوم الفلبين عن مقتل 27 شخصا وإصابة 77 آخرين، في واحدة من أسوء كوارث الإرهاب التي تعرضت لها الفلبين.

عملية نيجيريا

وأعلن تنظيم داعش أنه قتل 30 جنديا نيجيريا في هجوم شنه السبت، بقرية لوماني في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، وهو إعلان شكك فيه الجيش النيجيري.

وقال متحدث باسم الجيش النيجيري إنه تم صد هجوم على قوات الجيش في لوماني، السبت، وإن 8 جنود أصيبوا بجروح غير خطيرة.

وأضاف أن "ثمانية فقط من جنودنا أصيبوا تم إخلاء 4 منهم بعد ذلك.. في حين يتلقى الأربعة الآخرون علاجا".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على قرية أشار إليها بأنها لوماني وذلك في بيان نشره اليوم في وكالة أنباء أعماق الناطقة باسمه.

وشن تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام في عام 2016، عددا من الهجمات في شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعد بورنو أكثر الولايات تضررا من هجمات المتشددين، التي استهدفت قواعد الجيش النيجيري خلال الأشهر القليلة الماضية، مما جعل الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 16 فبراير.

كنيسة الفلبين

وأعلن الجيش الفلبيني وقوع هجومين باستخدام القنابل خلال قداس بإحدى الكنائس في جنوب الفلبين أديا إلى سقوط العديد من القتلى بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إدجارد أريفالو، إن "تفجيرين وقعا خلال قداس بإحدى الكنائس في جزيرة تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب الفلبين"، مؤكدا مقتل 5 جنود و22 مدنيا وجرح 77 آخرين، وذلك وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ووقع الانفجار الأول، بينما كان قسيس الكنيسة داخل كاتدرائية جولو في مقاطعة سولو، وهي معقل لجماعة أبو سياف الإسلامية المسلحة، أما الانفجار الثاني، فوقع في موقف السيارات التابع للكنيسة.



تعهد حكومي

وفي الأثناء، تعهدت السلطات الفلبينية بملاحقة منفذي الهجوم وتقديمهم جميعا إلى العدالة.

وقال سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي: "تحدى أعداء الدولة بوقاحة قدرة الحكومة على ضمان سلامة المواطنين في هذه المنطقة.. القوات المسلحة الفلبينية ستكون على قدر التحدي وستسحق هؤلاء المجرمين الذين لا رب لهم".

ويأتي التفجير، بعد تأييد 85% من الناخبين الفلبينيين، خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في مينداناو التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، وذلك في استفتاء جرى يوم الاثنين الماضي، مما يمهد الطريق أمام وضع حد للنزاع المسلح هناك عبر مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات تعقبها انتخابات مجلس تشريعي يختار سلطة تنفيذية للمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الفلبين شهدت في الأشهر الأخيرة تفجيرات ضخمة هزت البلد الأسيوي وأوجعته أمنيا واقتصاديا.