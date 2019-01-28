جديد سامسونج.. جهاز مراقبة اللياقة وسماعة لاسلكية

تستعد شركة سامسونج Samsung لطرح سوار مراقبة اللياقة البدنية الجديد "جالاكسي فيت" Galaxy Fit بطرازين مختلفين خلال الشهر المقبل، بحسب موقع "SamMobile"، الذي يمثل المجتمتع الافتراضي الأكبر لممتلكي أجهزة الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، وفقا للعين الإخبارية.

ويأتي إنتاج النسختين المختلفتين من سوار مراقبة اللياقة البدنية جلاكسي فيت "Galaxy Fit"، وجلاكسي فيت إي "Galaxy Fit e"، بعدة ألوان مختلفة، مثل الأبيض والأسود، بجانب اللون الأصفر، ومن المتوقع أن تدعم أساور "Galaxy Fit e" شرائح eSIM غير القابلة للإزالة.

وتشير المعلومات الأولية المسربة عن أساور سامسونج المنتظر طرحها في الأسواق في 20 فبراير/ شباط المقبل، لتعقب اللياقة البدنية، أنها ستدعم تقنية البلوتوث "Bluetooth 5.0"، لضمان نقل البيانات والإشعارات بينها وبين أجهزة سامسونج الأخرى بسرعة ومن مسافات أبعد.

وبجانب أساور تعقب اللياقة البدنية، سيتم طرح سماعات جالاكسي بودز "Galaxy Buds" اللاسلكية، التي تعد النسخة الأحدث لسماعات "Gear IconX"، والتي تدعم تقنية البلوتوث "Bluetooth 5.0"، وتأتي بسعة تخزين داخلية 8 جيجا بايت، لتعد الأكبر على الإطلاق بين جميع السماعات اللاسلكية الأخرى.