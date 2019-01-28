سر عدم ارتداء العائلة الملكية البريطانية لحزام الأمان

"لماذا لا يرتدي أفراد العائلة الملكية في بريطانيا حزام الأمان؟"، سؤال طرحه عدد من البريطانيين عقب تعرض الأمير فيليب، دوق إيدينبرج، لحادث سير تسبب بإصابة امرأة بكسور طفيفة، وزاد من فضول السائلين ظهور الملكة إليزابيث عقب الحادث في إحدى السيارات، دون ارتداء حزام الأمان، وفقا للعين الإخبارية.
وكشف سيمون مورجان، ضابط الحماية الملكي السابق لصحيفة "Hello Magazine"، أن السبب وراء عدم ارتداء العائلة الملكية حزام الأمان هو لحمايتهم وتسهيل هروبهم من العربة في حالات الطوارئ.
وأكد سيمون أن هناك عوامل كثيرة تُأخذ بعين الاعتبار، وفي حالات الخطر يُنظر للوضع كحالة فردية بكل جوانبها، لاختيار التصرف الأنسب لها، ويُؤخذ بعين الاعتبار أن إنقاذ الأفراد من داخل العربة أسهل بكثير إن لم يستخدموا أحزمة الأمان.
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