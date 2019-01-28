دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press انتقد الإعلامي عمرو أديب، حملة "خليها تعنس"، التي دشنها مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، لمطالبة الشباب بمقاطعة الزواج بسبب مغالاة أهالي الفتيات في طلباتهم وقال أديب خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "mbc مصر": "موسم الجنان الذكوري المصري، يا جماعة عيب كده، مينفعش المراة تُسلع زي حملة خليها تصدي". وأضاف: "احترم أمك واختك، وفي هاشتاجات تانية خايف أطلعها على الهواء عشان المجلس الأعلى للإعلام هيقفلي البرنامج، وللأسف اللي بيحصل مش طبيعي". وتابع: "عدد الرجال غير المتزوجين أكثر من ضعف عدد النساء غير المتزوجات، وبالتالي على الجميع أن يكفوا عن مثل هذه التصرفات والترويج لهذه الحملة، وشروط الزواج تحسنت كثيرًا خلال السنوات الماضية، ولم تعد المغالاة في طلبات الزواج موجودة كما كان في الماضي".

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب عن "خليها تعنس": "عيب كدة.. احترم أمك وأختك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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