شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات الوزير.. التعليم تعتمد العلاوة في كشوفات الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمدت وزارة التعليم إضافة العلاوة السنوية في كشوفات الرواتب لمنسوبيها عبر نظام فارس على أن يتم صرفها بشكل عاجل.

جاء ذلك بعدما وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ، المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة للمعلمين وموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته أمس.

وقال “آل الشيخ” عبر حسابه في “تويتر”: انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.