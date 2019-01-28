حكم نهائي بالسجن المؤبد لزعيم المعارضة في البحرين بتهمة التخابر مع قطر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحرينيون يحملون صورا للشيخ علي سلمان زعيم حركة الوفاق خلال تظاهرة قرب المنامة في 29 مايو 2016 أيدت محكمة التمييز البحرينية الإثنين حكما بالسجن المؤبد لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه بتهم "التخابر مع قطر"، على ما أفاد مصدر قضائي. والحكم الصادر عن محكمة التمييز هو نهائي ولا يمكن الطعن به. واتهم سلمان، زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه ب"التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".

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