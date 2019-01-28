دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل أصدرت المملكة عملة جديدة فئة ألف ريال ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعملات ورقية سعودية جديدة من فئة ألف ريال.

ومن جانبها، ردت مؤسسة النقد العربي السعودي، وأكدت أن الصور المتداولة ليست حقيقية، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة حول طرح عملة ورقية فئة ألف ريال وعليها صورة الملك سلمان والملك عبد العزيز غير صحيحة بالمرة.

وناشدت المؤسسة المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة، والرجوع إلى موقع مؤسسة النقد للتأكد من صحة المعلومات من عدمه. © alqiyady هل أصدرت المملكة عملة جديدة فئة ألف ريال ؟

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