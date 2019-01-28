- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعملات ورقية سعودية جديدة من فئة ألف ريال.
ومن جانبها، ردت مؤسسة النقد العربي السعودي، وأكدت أن الصور المتداولة ليست حقيقية، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة حول طرح عملة ورقية فئة ألف ريال وعليها صورة الملك سلمان والملك عبد العزيز غير صحيحة بالمرة.
وناشدت المؤسسة المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة، والرجوع إلى موقع مؤسسة النقد للتأكد من صحة المعلومات من عدمه. © alqiyady هل أصدرت المملكة عملة جديدة فئة ألف ريال ؟
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر هل أصدرت المملكة عملة جديدة فئة ألف ريال ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.