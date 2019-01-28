"سموم الإسكندرية" يحذر من تناول أسماك "القراض": "تسبب الوفاة"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

حذرت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، من تناول سمكة الأرنب، أو بما تعرف بـ"القراض" وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السموم التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وقالت "غانم"، في بيان صادر اليوم، إنه تحتوي تلك السمكة على غدد ذات سميات عالية، وذلك تحت الجلد مباشرة وبجانب أحشاءها، حيث أنه تتركز السموم في الكبد والأمعاء والخياشيم، موضحة أن البعض يغريه الكبد الكبير والذي به أكبر كمية من السم.

وأضافت أن ذلك النوع من الأسماك يتغذى على أنواع الطحالب السامة، مشيرة إلى سبب تسميتها بسمكة "الأرنب" لأنها تشبهه في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخه قبل الأكل، متابعة أن البعض يشرع في اصطيادها وبيعها دون معرفة خطورتها على الصحة العامة.

وتابعت أن أعراض التسمم بسمكة "القراض" تظهر بعد مرور ساعتين أو أكثر من تناوله، وتتمثل في ارتخاء في العضلات والمفاصل، وآلام العضلات، وهبوط في ضغط الدم، وشلل مفاجئ، وإعياء شديد، مؤكدة أنه يتطور ذلك إلى توقف الجهاز التنفسي وحدوث وفاة.

وشددت على أخذ الحذر والحيطة عند شراء الأسماك بمعرفة أنواعها، وعدم البحث عن أرخص أنواع الأسماك والتي قد تكون مميتة وتجنب تناول أسماك غير مضمونة المصدر.

وأردفت أن البعض يبيعها بعد تقطيعها وسلخها على هيئة "فيليه" دون التعرف على نوعها، ولذلك فإنها تباع بأرخص الأسعار.

وتابعت أنه إذا تم تنظيف السمكة وسلخها دون إزالة الغدد السامة، فإنه سوف يصاب لحم السمك بالسم ومن ثم للإنسان، مشددة على أنه يجب التوجه إلى أقرب مركز سموم عند ظهور أي أعراض عقب تناول وجبة سمك.