اعرف هتوفر كام حال تحويل سيارتك من بنزين إلى غاز طبيعي؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، اليوم، بشأن تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور وزيري الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية.

كما كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة وتصوّر تنفيذي لتحويل جميع سيارات النقل الجماعي في مصر للعمل بالغاز الطبيعي، مع الاهتمام بالبنية الأساسية المطلوبة لذلك من محطات تموين بالوقود وخلافه، وكذا دراسة أن تقترن رخصة تشغيل محطات الوقود بأن تكون شاملة البنزين والسولار والغاز الطبيعيّ والكهرباء.

وفي حال تحويل السيارة للشحن الكهربائي، سيوفر ذلك العديد من النفقات للمواطنين، حيث تقدم "الوطن" الفرق بين استهلاك السيارات للبنزين والغاز الطبيعي، لسيارة يوجد بها "تانك" تصل سعته إلى 40 لتر، كمتوسط السيارات في مصر، وهي كالتالي:

يصل استهلاك السيارة التي تستخدم بنزين 92، الذي تبلغ قيمته 6.75 جنيهات، إلى 270 جنيها لملئ الخزان في المرة الواحدة، وفي حال تكرار ذلك لـ4 مرات في الشهر كمعدل متوسط، ستتضاعف القيمة إلى 1080 جنيها.

بينما يصل استهلاك السيارة التي تستخدم الغاز الطبيعي، الذي يصل سعر المتر المكعب منه إلى 2.75 جنيه، للأسطوانة البالغة 70 لترا، إلى 192.5 جنيه، بينما في حال تكرار ملئها لأربع مرات في الشهر كمعدل متوسط، ستتضاعف القيمة إلى 770 جنيها.