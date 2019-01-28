3 أخبار سارة للمواطنين اليوم.. "الدولار انخفض ورفع دعم الكهرباء تأجل"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

مع بداية العام الجديد، ظهرت ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وفقا لما سبق أن أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، حيث شهدت البلاد تغييرات تعود بالنفع على المواطن والأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي.

تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء لمدة عامين، هو أول البشائر للمواطنين، حيث أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم، على رفع الدعم من 2018- 2019 إلى 2021- 2022، بسبب تحريك سعر الصرف، موضحا رفع الدعم عن الكهرباء لن يؤثر على المواطن، ولكن سيتم رفع الدعم من وزارة المالية، حيث إن دعم الكهرباء للمواطن سيستمر.

وحقق سعر الدولار الرسمي تراجعا أمام الجنيه المصري بنحو 22 قرشا، وانخفض سعر الدولار من 17.85 قرشا للشراء في 23 الأربعاء الماضي إلى 17.63 قرشا اليوم، ووفقا لبيانات البنك المركزي، وجاء ذلك قبيل أيام من صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بملياري دولار.

كما حققت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع أكبر مكاسب يومية لها في العام الجديد 2019، بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار على الأسهم الكبرى والقيادية وسط أنباء إيجابية عديدة شهدها السوق، مطلع هذا الأسبوع على الصعيدين الاقتصادي أو تلك التي متعلقة بالشركات المقيدة.