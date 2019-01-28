النيابة تكشف سبب قتل الأنبا «إبيفانيوس»

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قال المستشار محمد مصطفى، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، والذى كان يحقق في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن النيابة توجه للمتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وأنهما قاما بقتله بسبب عزم المجنى عليه خلال الفترة الأخيرة على إتخاذ إجراءات توقيع عقوبات عليهما، تصل إلى حد تجريدهما وطردهما خارج الدير.

وأضاف «مصطفى» إن أدلة بارتكاب المتهم الأول للجريمة وهى اعتراف المتهم الأول وشهادة الشهود في تحققات النيابة العامة بوجود خلافات بين المتهم الأول وبين المجنى عليه، بسبب كثرة زواره وعلاقاته بالمترددين على الدير، وعلاقاته النسائية والتى وصلت إلى حمل إحداهما سفاحاً منه، وأنه سبق وقام المجنى عليه بتوجيه الإرشاد له في محاولة لإثنائه عن تلك التصرفات.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، تأجيل القضية لجلسة الخميس المقبل، 31 يناير لسماع دفاع المتهمين، في قضية مقتل الأنبا «إبيفانيوس» أسقف ورئيس دير أبومقار بوادى النطرون، والمتهم فيها وائل سعد تواضروس، المعروف باسم أشعياء المقارى سابقًا، والراهب فلتاؤس المقارى.