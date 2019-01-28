شكرا لقرائتكم خبر عن 89.1 مليون مسافر عبر مطار دبى فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مطارات دبى اليوم الاثنين إن عدد المسافرين عبر مطار دبى الدولى بلغ 89.1 مليون فى 2018 وهو ما جاء دون المستوى المستهدف البالغ 90.3 مليون.
واستعاد مطار دبى موقعه باعتباره الأكثر ازدحاما فى العالم على صعيد حركة المسافرين الدوليين بمعدل نمو سنوى بلغ 1% حسبما ذكر مشغل المطار. وبلغ عدد المسافرين عبر المطار 7.7 مليون فى ديسمبر بانخفاض 1.7% عنه قبل سنة.
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