ردود فعل قوية على حديث نصرالله عن ولي العهد السعودي

وقال نصر الله، في المقابلة التي أجرتها معه قناة "الميادين": "أعتقد أن الضلع الأهم في صفقة القرن كان هو الأمير محمد بن سلمان، مقابل العرش لخمسين عاما، ولكن الآن الأمير محمد بن سلمان في وضع صعب… وعليه سقط السند العربي لصفقة القرن"، على حد تعبيره.
لم أجد مثل غباء الشيعة ودجلهم على اتباعهم
حسن نصر الله يستهزأ بكول الخليج بأن قرارها بيد أمريكا
ودي اعرف الاسم الحقيقي لحسن الضاحيه أو حسن نصر الله كما سمّوه وثانيا ودي اعرف ماذا ترك للحكومه اللبنانيه من امر من امور السياسه والعلاقه مع الدول ؟؟ اتخيل عون ووزارءه داخل برميل فارغ وكل شوي يطل واحد ويقول نحن لبنان ولبنان نحن!!!!.
وتطرق نصرالله في كلمته إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال، إن سياسة ترامب الحالية، هي تجميع العرب من جديد في وجه إيران، مشيرا إلى أن أمريكا لن تخوض حربا من أجل عيون أحد.
وأضاف: "ترامب لن يخوض حربا من أجل عيون ابن سلمان، أو حتى من أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
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