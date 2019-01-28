الأردن يعتزم استئناف الطيران إلى سوريا شريطة وجود ضمانات السلامة

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دافوس — سبوتنيك. وكان فريق من الخبراء الفنيين من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية قد توجه يوم الخميس إلى دمشق لفحص المسائل المتعلقة باستئناف رحلات طيران الخطوط الأردنية إلى سوريا.
© Sputnik . Ilya Pitalev
وأكد الوزير أن القرار سيكون فنيا بشكل بحت، فقال: "المناقشة هي فنية، وما أن يتم استكمال التقييم الأمني، وما أن يرضى المسؤولون المعنيون لعدم وجود مخاطرة أمنية، سوف يناقش الجانبان الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات".
وعلقت الخطوط الملكية الأردنية الرحلات اليومية إلى دمشق وحلب في 2012 بعد تصاعد الحرب الأهلية في سوريا. وتبرز مظاهر لتراجع حدة الصراع واقترابه من نهايته حاليا مع استعادة القوات الحكومية السورية السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها في السابق الجماعات الإرهابية.
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