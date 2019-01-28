مقتل 10 أشخاص إثر اشتباكات مسلحة بالمكسيك

الخليج - واس

قتل عشرة أشخاص، بينما أصيب اثنان، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعتين تابعتين لقوات الشرطة المحلية بولاية جيريرو الجنوبية، حسبما أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم.

ونقلت شبكة إعلامية عن المتحدث باسم الأمن في الولاية الجنوبية روبرتو ألفاريز، قوله: “إن إطلاق النار بين الجانبين وقع على طريق سريع يؤدي إلى بلدة “بارايسو دي تيبيلا” في مدينة “تشيلابا” الليلة الماضية.

وقامت شرطة الولاية بانتشال الجثث ومصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة من موقع الاشتباكات، كما عثرت على شاحنتين بهما آثار طلقات نارية.