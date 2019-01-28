وزير_التعليم يوجه بشمول المعلمين والإداريين في قرار #تعليق_الدراسة

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن يشمل قرار تعليق الدراسة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات.

جاء ذلك في تعليق لوزير التعليم على قرار تعليق الدراسة في تبوك بسبب الأمطار الغزيرة، حيث غرد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “سائلاً المولى السلامة للجميع.. وآمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة حفاظاً على سلامة الجميع”.

يشار إلى أن إدارة تعليم تبوك أعلنت تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها، وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وكذلك أعلنت إدارة تعليم الجوف تعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم.