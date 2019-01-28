شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «العمل» يُنصف الموظفين.. بخصوص الرواتب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قالت مصادر: إن وزارة العمل ستفرض غرامة ثلاثة آلاف ریال على الشركات التي تماطل في تسلیم الرواتب للعاملين بها، لافتةً إلى أن تلك الغرامة ستدفع عن كل عامل متضرر.
وأوضحت المصادر أن الغرامة ترتفع وتقل حسب الراتب الشهري المحدد للعامل وبحد أعلى لا یتجاوز ضعف الراتب للعامل الواحد، مشيرةً إلى أن الغرامة تتزامن كذلك مع إلزام الشركات بدفع الرواتب المتأخرة لهؤلاء العمال.
ولفتت إلى أن تلك الغرامة سيتم إيداعها في صندوق التنمیة البشریة لاستثمارها في دعم توظیف المواطنین بالقطاع الخاص، مبينةً أن الهدف من تغريم الشركات هو الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملین وتقلیص تدفق القضایا من هذا النوع للمحاكم. وفقاً لـ “المدينة”.
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