تعرف على طريقة وشروط تقديم بلاغ تغيب العمالة المنزلية إلكترونياً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المديرية العامة للجوازات عن الخطوات الخاصة بتقديم بلاغ إلكتروني بتغيب العمالة المنزلية وذلك من خلال خدمة “أبشر”. وأوضحت الجوازات عبر موقعها الرسمي أن بلاغ تغيب العمالة المنزلية ينفذ إلكترونياً من خلال خدمة أبشر وفق التعليمات التالية: 1- أن تكون هوية مقيم الخاصة بالعامل سارية المفعول. 2- أن يكون لمرة واحدة فقط لكل عامل. 3- أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل. 4- المدة المقررة نظاما لإلغاء بلاغ التغيب عن العمل 15 يوما فقط من تاريخ تسجيل البلاغ وذلك من خلال إدارة الوافدين. 5- عند تجاوز البلاغ 15 يوم لا يمكن إلغاؤه نهائياً بموجب قرار من لجنة الفصل بالمنازعات العمالية.

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