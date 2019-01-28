5 تطبيقات تدعم تشفير الرسائل غير "واتساب".. تعرف عليها

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيق واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

تخطط شركة "فيسبوك" للجمع بين خدمات المراسلة عبر تطبيقاتها، ودمج الدردشات في "واتساب" و"ماسنجر" و"إنستجرام"، بحيث يتمكن مستخدم "واتساب" من بدء محادثة مع مستخدم "إنستجرام" أو "ماسنجر"، بما يكسر الحواجز بين المنصات الاجتماعية على "فيسبوك".

ووفق ما ذكرت صحيفة "نيوروك تايمز" الأمريكية، فإن خطة الدمج، مازالت في مراحلها المبكرة. ومن المقرر إطلاقها مع نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل 2020.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن ذلك يجعل كل بيانات مستخدمي "واتساب" محل خطر بالغ.

ورغم تأكيدات "فيسبوك" أنها ستعتمد نفس تقنية "التشفير من النهاية إلى النهاية" التي تستخدمها "واتساب" إلا أن الشكوك لا تزال محيطة بذلك الأمر.

وقدمت "فوربس" ما وصفته بـ"البدائل الخمسة" المتاحة حاليًا لتطبيق "واتساب"، التي يمكن أن يعتمد عليها المستخدم لتبادل رسائل مشفرة نسبيًا، وجاءت كالتالي:

1- فايبر

هو تطبيق مراسلة مجاني، يضم أكثر من 900 مليون مستخدم نشط، ويعتمد حاليًا منظومة التشفير الشامل، وهو ما يمكنها من التنافس مع تطبيقات مثل "واتساب"، خاصة وأنه يقدم مكالمات آمنة وعالية الجودة.

2- ساينال

يعد تطبيق "ساينال" هو التطبيق المفضل لمطور التطبيقات الأمنية في جميع أنحاء العالم، بسبب منظومة التشفير التي يعتمد عليها، خاصة وأنه تطبيق تشفير مفتوح المصدر، ما يمكن المطورين دومًا من اختبار برمجياته وإصلاحها باستمرار.

3- تليجرام

يضم تطبيق تطبيق "تليجرام" نحو 180 مليون مستخدم نشط، واحد من أكبر منصات التراسل الفوري أمانًا في العالم، خاصة وأنه يقدم تقنية التشفير الشامل، وميزة "الدردشات السرية"، والتي تمكن المستخدم من حذف الرسالة مباشرة، بعدما يستلمها الشخص المرسلة إليه مباشرة، كما لا يتم تخزين أي دردشات على خوادمه.

4- ويكر

يضم تطبيق "ويكر" للتراسل منظومة تشفير شبيهة بصورة كبيرة بتطبيق "ساينال"، ولكن يتميز التطبيق بأنه يطور دوما من منظومة لاكتشاف أي ثغرات، خاصة وأنه يقدم منظومة جوائز للهاكرز الذين يكتشفون أي ثغرات أمنية في تلك المنظومة، وصفت بأنها الأكبر في العالم.

5- آيفون

يمكن أن يستعين مستخدمو "واتساب" أيضًا بهاتف "آيفون"، الذي يضم عددًا من تطبيقات التراسل مثل "آي مسدج" أو حتى خدمة المراسلة عبر الإنترنت اللاسلكي، مستفيد من منظومة نظام تشغيل "آي أو إس" الأمنية القوية.