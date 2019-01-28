بالصور.. رينو تعدل واجهة السيارة "كليو 2019"

تزيح شركة رينو Renault الفرنسية، الإثنين، الستار عن الجيل الجديد من سيارات Clio 2019 رسميا، وتعرض مجموعة من اللقطات الأولى للموديل الجديد.

وذكر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، أن اللقطات التشويقية الجديدة لم تكشف عن أي تفاصيل واضحة عن الموديل بشأن التصميم الخارجي؛ إذ اكتفت بإظهار الواجهة الأمامية للسيارة، والمنطقة التي تحتضن شعار شركة رينو Renault.





وأوضح الموقع الأمريكي أنه رغم قلة التفاصيل المتاحة، فإن اللقطات التشويقية كشفت عن تعديل في تصميم الواجهة الأمامية للموديل كليو Clio، الذي سبق وذكرت رينو Renault أنه سيطرح ضمن فئة "هاتش باك".



ومن المقرر أن تنظم رينو Renault العرض الرسمي الأول لموديل كليو Clio أمام الجمهور ضمن مشاركتها بفعاليات معرض جينيف الدولي للسيارات، الذي ينطلق في شهر مارس/آذار المقبل.



