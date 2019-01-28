شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الربيع الصينى يصل إلى الأردن فى احتفال شعبى بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهر حفل موسيقي راقص شعبي صيني الجمهور الأردني، المهتم بالثقافة المرتبطة باحتفالات مهرجان الربيع الشهير بالصين، خلال احتفال السفارة الصينية في عمان بعيد الربيع.

وهذا المهرجان الصيني، المعروف أيضا بالسنة القمرية الجديدة، واحد من أهم المناسبات في الصين ويُحتفل به منذ أكثر من أربعة آلاف سنة.

وقال ينج رونغ هاو، المستشار الثقافي في السفارة الصينية بعمان إن هذا العيد هو أكبر وأهم عيد صيني.

وأضاف ينج "عيد الربيع الصيني يعتبر أكبر عيد وأهم عيد للصينين. حسب التقويم القمري التقليدي الصيني عيد الربيع هو في بداية السنة الجديدة، كمان فيه هذا الفصل وبعد الشتاء القاسي، سيأتي الربيع، سيتزهر كل الزهور، يعني سيأتي المستقبل، الغد الأجمل".

وبخلاف الموسيقى الشعبية التقليدية التي قُدمت أثناء الاحتفال أبهر مغن صيني الجمهور بأدائه أغنية باللغة العربية.

وأدى شياو يو أغنية تقليدية قديمة باللهجة المصرية وهو يرتدي حُلة صينية تقليدية بيضاء.

وترى امرأة صينية، طالبة دكتوراه في الجامعة الأردنية، تدعى شو شنج سين، في مثل هذه الاحتفالات وسيلة يستخدمها الصينيون في الخارج لربطهم أكثر ببلدهم.