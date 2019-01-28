شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا تونس" .. حزب جديد يتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عشرات من نواب البرلمان التونسي والوزراء اليوم الأحد تشكيل حزب جديد يحمل اسم "تحيا تونس" من المتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ويهدف الى منافسة الإسلاميين المعتدلين في تونس خلال الانتخابات المتوقع اجراؤها بحلول نهاية العام الحالي.

وبحضور آلاف الأنصار في مدينة المنستير الساحلية معقل الحبيب بورقيبة، أول رئيس تونسي وأب الحداثة في تونس، تم إعلان الحزب الذي صوت أنصاره لاختيار اسمه "تحيا تونس".

يأتي إعلان الحزب الجديد بعد أشهر من خلافات محتدمة بين قيادات حزب نداء تونس الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.

وانضم الى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب نداء تونس والمستشارين في البلديات متهمين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بانه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.

ولم يحضر يوسف الشاهد الاجتماع الأول لكن قيادات في الحزب قالوا انه سيكون زعيم الحزب الجديد.

ومن بين قادة الحزب الجديد سليم العزبي المدير السابق لديوان السبسي.