شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا تونس" .. حزب جديد يتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عشرات من نواب البرلمان التونسي والوزراء اليوم الأحد تشكيل حزب جديد يحمل اسم "تحيا تونس" من المتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ويهدف الى منافسة الإسلاميين المعتدلين في تونس خلال الانتخابات المتوقع اجراؤها بحلول نهاية العام الحالي.
وبحضور آلاف الأنصار في مدينة المنستير الساحلية معقل الحبيب بورقيبة، أول رئيس تونسي وأب الحداثة في تونس، تم إعلان الحزب الذي صوت أنصاره لاختيار اسمه "تحيا تونس".
يأتي إعلان الحزب الجديد بعد أشهر من خلافات محتدمة بين قيادات حزب نداء تونس الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.
وانضم الى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب نداء تونس والمستشارين في البلديات متهمين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بانه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.
ولم يحضر يوسف الشاهد الاجتماع الأول لكن قيادات في الحزب قالوا انه سيكون زعيم الحزب الجديد.
ومن بين قادة الحزب الجديد سليم العزبي المدير السابق لديوان السبسي.
كانت هذه تفاصيل خبر "تحيا تونس" .. حزب جديد يتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.