فيديو| «بوتين الجزائر».. غديري متحديًا: لا يخيفني لا الجيش ولا بوتفليقة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "بوتين الجزائر"أول لقب أطلق على المرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، اللواء السابق في الجيش، علي غديري، خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسيات 2019.

وقال غديري الأحد: "بشأن وصفي بوتين الجزائر، أنا أتقاسم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفس المدرسة العسكرية التي درس فيها في بطرسبرغ".



وأكد غديري، الذي غادر الخدمة في الجيش نهاية عام 2015، أنه قرر الترشح للرئاسة "بشكل شخصي وعن قناعة منه بضرورة إحداث تغيير سياسي في البلاد ووقف ظاهرة الفساد التي تهدد الأمن القومي للبلاد وتفكك الدولة".



وأوضح أنه سيقترح برنامجا متكاملا على الشعب الجزائري من أجل إقناعه بأن وقت التغيير قد حان.





وأعلن غديري تحدّيه للسلطة الحالية التي يديرها بوتفليقة وقال: "لا يخيفني لا الجيش ولا الرئيس بوتفليقة، أنا متوجه إلى الانتخابات بنية الانتصار، ولا يهمني إن كان بوتفليقة سيترشح أم لا، أنا كنت في الجيش عام 2014 وعارضت ترشح بوتفليقة لولاية رابعة".

ورفض ما وصفها بتحذيرات وجهتها له وزارة الدفاع الجزائرية، قبل أسبوعين، بشأن تصريحات ومقالات نشرها وطالب فيها الجيش باتخاذ موقف معارض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة بسبب وضعه الصحي.



وأكد غديري أنه خرج من الجيش في نوفمبر 2015، مضيفاً "أنا الآن إنسان مدني، يكفل لي الدستور حقوقي، ولن يخيفني لا عسكر ولا أي شيء".

ونفي اللواء المتقاعد تقارير وصفته بأنه مرشح باسم مجموعة من جنرالات الجيش قام بوتفليقة بإبعادهم من السلطة والجيش، أبرزهم المدير السابق للمخابرات الفريق محمد مدين.



وأضاف "كتبتُ عن اعتقال الجنرال بن حديد، وبسبب ذلك تدفع عائلتي وإخوتي وأبنائي الثمن اليوم"، في إشارة إلى "مضايقات" يتعرضون لها، لم يكشف عن طبيعتها.

وقال غديري: "أنا لست مرشح أي مجموعة، وعلاقتي مع مدير المخابرات السابق كانت علاقة مهنية بصفتي كنت أشغل منصب مدير قسم المستخدمين في وزارة الدفاع"، مشيرا إلى أن صفته كعسكري سابق لا تقلل من رغبته السياسية في طرح مشروع تغيير سياسي في الانتخابات.

وأشار غديري إلى أنه "في عدد من البلدان، كدول أميركا الجنوبية وتركيا، لعب العسكر الدور الأبرز في إرساء الديمقراطية".

وأعرب ، خلال المؤتمر الذي حضرته شخصيات سياسية وحقوقية وعسكرية سابقة عدة تتبنى دعمه، عن إيمانه بإمكانية فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بغض النظر عمن ترشحه السلطة، سواء بوتفليقة أو غيره، مؤكداً أنه لن ينسحب من الانتخابات "في كل الحالات".





وقال "أنا ذاهب إلى الانتخابات، سواء ترشح بوتفليقة أو لم يترشح، أنا ذاهب إلى الانتخابات بهدف الفوز، سواء كان بوتفليقة مشاركا فيها أو غيره".

وأصيب بوتفليقة بوعكة صحية في أبريل 2013 وبقي على أثرها فترة قاربت الثلاثة أشهر في مستشفى بباريس للعلاج، ومنذ ذلك الوقت، بات الرئيس بوتفليقة قليل الظهور في المشهد السياسي، ولم يخاطب الجزائريين منذ مايو 2012.

وفي الوقت الحالي، يعد اللواء السابق في الجيش علي غديري أبرز منافس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى مرشحين آخرين، هما رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري.

وكان بوتفليقة قد وصل إلى السلطة سنة 1999، في أول انتخابات رئاسية متعددة أعقبت عشرية من الدماء إثر تصاعد التطرف المسلح، وخلف نفسه خلال انتخابات 2004 و2009 و2015، قبل أن يعدل الدستور سنة 2016، وتحدد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.