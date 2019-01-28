بعد حرمانها من بطولة العالم للسباحة.. ماليزيا: «لن نساوم» وإسرائيل: «قرار شجاع»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حُرمت ماليزيا من استضافة بطولات العالم للسباحة البارالمبية 2019 بعد رفضها السماح لسباحين إسرائيليين بالمنافسة في البطولة التي تعد إحدى الفعاليات المؤهلة لأولمبياد المعاقين في طوكيو عام 2020.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية اندرو بارسونز في بيان إن "كل بطولات العالم يجب أن تكون مفتوحة لكل الرياضيين والأمم المؤهلة التي ينبغي أن تشارك بأمان وبدون اي شكل من التمييز".

وأضاف "عندما يستثني بلد مضيف رياضيين من بلد معين لأسباب سياسية، لا يكون أمامنا أي بديل سوى البحث عن بلد مضيف آخر للبطولة".

وأكد بارسونز أن اللجة الأولمبية حصلت على "ضمانات بأن يسمح لكل الرياضيين والأمم المؤهلة بالمشاركة في البطولة بكل أمان"، عندما وافق في سبتمبر 2017 على أن تنظم ماليزيا هذه المباريات في 2019.

وأضاف "منذ ذلك الحين حدثت تغيير في القادة السياسيين والحكومة الجديدة لديها أفكار مختلفة"، متابعا:" أن "الرياضة والسياسة لا تتفقان إطلاقا ونشعر بخيبة أمل لعدم السماح للرياضيين الاسرائيليين بالمشاركة في المسابقات في ماليزيا".

حرمان ماليزيا

وقالت اللجنة البارالمبية الدولية ، في بيانها "سحبت اللجنة الدولية البارالمبية حق استضافة ماليزيا بطولة العالم للسباحة البارالمبية والتي كان من المقرر عقدها في كوتشينغ بين 29 يوليو و 4 أغسطس ".

وأضاف البيان أن "القرار اتخذ من قبل مجلس إدارة اللجنة في اجتماعه في لندن بعد أن فشلت وزارة الداخلية الماليزية في توفير الضمانات اللازمة التي تمكن السباحين الإسرائيليين من المشاركة، دون التعرض للتمييز، وهذا يشمل الامتثال الكامل لبروتوكولات اللجنة المتعلقة بالأناشيد والأعلام، وتوفير تأشيرات الدخول عند الحاجة".

وتبحث اللجنة حاليا عن دول مضيفة بديلة، على أن يكون آخر موعد لتلقي خطابات الرغبة في تنظيم البطولة يوم الحادي عشر من فبرايرالمقبل.

وكان من المتوقع، أن يشارك 600 سباح، من 60 دولة، في البطولة بولاية ساراواك في شرق ماليزيا، للمنافسة على أكثر من 160 لقباً.





فلسطين أزمة إنسانية

وكانت كوالالمبور التي لا تربطها أية علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد فرضت حظرا على مشاركة الإسرائيليين في أي أنشطة تقام في البلاد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

واعلن وزير الخارجية الماليزي ، في وقت سابق، أن بلاده لن تستضيف أية فعاليات جديدة تشارك فيها إسرائيل، مؤكدا أنه تم منع سباحين إسرائيليين من المشاركة في مسابقة مقبلة.

وأكد وزير الخارجية صفي الدين بن عبد الله ، إن مجلس الوزراء الماليزي قرر هذا الإجراء الأسبوع الماضي، حسب "رويترز".

وأضاف الوزير في تسجيل صوتي أذيع بمؤتمر صحفي: "حتى إذا التزمنا باستضافة نشاط، فلن يسمح لهم بدخول البلاد".

وأوضح وزير الخارجية: "ثانيا، فإن ماليزيا لن تستضيف أي نشاط يكون لإسرائيل فيه تمثيل أو مشاركة".

وأكد وزير الخارجية الماليزي أن بلاده ثابتة على موقفها إزاء قضية الفلسطينيين التي تعتبرها أزمة إنسانية.

وقال: "ننظر إلى القضية الفلسطينية، ليس فقط من وجهة نظر دينية… هي (قضية) إنسانية ومسألة متعلقة بحقوق الإنسان".

وأضاف: "الأمر يتعلق بالكفاح نيابة عن المظلومين".

مهاتيرمحمد: لست معادي للسامية

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد إن السباحين الإسرائيليين لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.



وأوضح :"إن الرياضيين الإسرائيليين غير مرحب بهم لأنه حكومتهم تفعل أشياء سيئة" نافيا عن نفسه تهمة المعاداة للسامية.

ورغم مناشدة من اللجنة البارالمبية العالمية لإيجاد حل لهذا الخلاف، جدد وزير الخارجية الماليزي التأكيد على معارضة ماليزيا لمشاركة إسرائيل في أي فعالية تجرى على أرض بلاده.



ومن جانبه ، رحب الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية إيمانويل نحشون في تغريدة على تويتر الأحد بقرار اللجة الأولمبية. وقال "إنه انتصار للقيم على الكراهية والتعصب وإعلان قوي من أجل الحرية والمساواة. شكرا للجنة الدولية للألعاب البارالمبية على القرار الشجاع".

ماليزيا: لن نساوم



ورد وزير الشباب الماليزي سيد صديق سيد عبد الرحمن بالقول إن "ماليزيا تبقي قرارها القائم على الإنسانية والتعاطف مع مأساة الشعب الفلسطيني. لن نساوم"، متهما الحكومة الاسرائيلية "بقتل وبتر أعضاء وتعذيب" فلسطينيين.

وأضاف: "إن كانت استضافة فعالية رياضية دولية أكثر أهمية من دعم أشقائنا الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي نظام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، فإن ماليزيا تكون قد خسرت ضميرها".

وأوضح صادق أن ماليزيا لم تقع في خطأ أخلاقي بمنع مشاركة سباحين إسرائيليين في البطولة.

وردا على انتقاد اللجنة الدولية للألعاب البارلمبية، قال الوزير الماليزي: "نود أن نذكّر اللجنة أنه حتى منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان ذكرا أن حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب (بحق الفلسطينيين)".

وأضاف أن ماليزيا تضع حقوق الإنسان في أولوياتها، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن قرارها.

كوالامبور وفلسطين

وتتمتع القضية الفلسطينية بتأييد كبير في ماليزيا حيث نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في 2017 لإدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت ماليزيا منعت رياضيين إسرائيليين من المشاركة في فعاليات. ففي 2015 انسحب رياضيان إسرائيليان من مسابقة متزلجين في لانغكاوي بعدما رفضت ماليزيا منحهما تأشيرة دخول. كما رفضت استضافة مؤتمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في 2017 بسبب مشاركة وفد إسرائيلي.

إلا أن حكومة سابقة سمحت لوفد إسرائيلي رفيع المستوى بالمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة في كولالمبور في 2018 ما أثار غضبا عاماً.

ويشكل المسلمون نحو 60% من سكان ماليزيا البالغ عددهم 32 مليونا، كما تضم البلاد أعدادا كبيرة من الاتنيتين الصينية والهندية.