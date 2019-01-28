ستراتا تسلم أجزاء أول طائرة متعددة الاستخدامات في العالم

أعلنت شركة "ستراتا" تسليم الدفعة الأولى من الأسطح والأجزاء الخارجية لبطن أول طائرة متعددة الاستخدامات في العالم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد أعلنت شركة ستراتا للتصنيع /ستراتا/ المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار تسليم الدفعة الأولى من الأسطح والأجزاء الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال "بي سي 24 " /PC-24/ المزودة بمحركين والتي تقوم بإنتاجها شركة "بيلاتوس المحدودة للطائرات" في سويسرا.

يأتي تسليم الدفعة الأولى عقب توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد بين شركتي " ستراتا للتصنيع" وبيلاتوس إيركرافت" على هامش فعاليات " القمة العالمية لصناعة الطيران" التي استضافتها أبوظبي في أبريل 2018.

وبموجب تلك الاتفاقية وقع الاختيار على ستراتا للتصنيع لتكون المورد الوحيد في المنطقة للأسطح الخارجية المصنوعة من المواد المركبة المتطورة والمخصصة لبطن طائرات "بي سي 24 ".

وتم تصميم الفئة الجديدة من طائرات رجال الأعمال " بي سي 24 " خصيصا للإقلاع والهبوط من المدرجات غير المعبدة مع ضمان أداء استثنائي في مجالات الطيران قصيرة المدى ما يوفر إمكانية منقطعة النظير للوصول إلى مواقع لا يمكن بشكل تقليدي الوصول إليها عن طريق الجو.

وتتكون الأسطح الخارجية لبطن طائرة " بي سي 24 " من 25 قطعة فرعية وثانوية تم تصميمها لخفض قوة السحب على هذه الطائرة التي تعتبر أحد أهم نماذج طائرات الأعمال التي تقوم بتصنيعها شركة بيلاتوس إيركرافت السويسرية.

و قال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: " نفخر بتوقيع اتفاقية شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع بيلاتس التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع الطائرات وتندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا بتوسيع قدراتنا ومحفظة أعمالنا في مدينة العين.. وتمثل الشراكة الجديدة دليلا على المصداقية و القدرات الاستثنائية التي تحظى بها ستراتا في قطاع صناعة الطيران التي استطاعت في أقل من 10 سنوات، تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية لتصل إلى 7 شركات عالمية.

وقال فريدي جلارنر نائب رئيس قسم التصنيع لدى شركة " بيلاتوس إيركرافت ليمتد" : " إن تسليم الدفعة الأولى من الأسطح الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال " بي . سي 24 " /PC-24/ يمثل حدثا مهما يعكس القدرات الكبيرة لشركة ستراتا للتصنيع وكفاءة أدائها خصوصا وأن عملية التسليم تمت في غضون 8 أشهر فقط من توقيع الاتفاقية في أبريل من العام الماضي..

وأضاف: نحن سعداء جدا بهذا الإنجاز ونتطلع قدما إلى مواصلة تعزيز العلاقة مع ستراتا للتصنيع و دولة الإمارات العربية المتحدة و ذلك بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لعام 2030..

وأكد المسؤول أن العمل يتواصل على قدم و ساق لتسليم الدفعات اللاحقة و نخطط حاليا لإطلاق الحزمة الثانية من الأسطح الخارجية المصنوعة من المواد المركبة المتطورة والمخصصة لبطن طائرات "بي سي 24 " و ذلك في مطلع عام 2019".