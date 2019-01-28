شكرا لقرائتكم 20 قتيلاً بتفجيرَين استهدفا كاتدرائية فيليبينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مانيلا - أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 22:40

قُتل 20 شخصاً وجُرح عشرات آخرون، بتفجيرين استهدفا كاتدرائية في جزيرة جولو جنوب الفيليبين، وهي معقل لجماعة «أبو سيّاف» المتطرفة.



جاء ذلك بعد يومين على إعلان موافقة ساحقة في استفتاء نُظم الاثنين الماضي، على إقامة منطقة بانغسامورو للحكم الذاتي جنوب الفيليبين التي تقطنها غالبية من المسلمين.

وأعلن ناطق باسم الجيش ان القنبلة الاولى فُجرت خلال القداس داخل كاتدرائية سيدة جبل الكرمل، وتلاها تفجير ثانٍ في صندوق دراجة نارية متوقفة في المرآب، فيما كانت قوات الأمن تهرع إلى المكان. وأظهرت صور نشرها الجيش أبواب الكاتدرائية ونوافذها محطمة ومقاعدها مقلوبة، فيما بدت جثث على الأرض.

واشار الناطق الى مقتل 18 شخصاً، بينهم 12 مدنياً و5 جنود وأحد عناصر خفر السواحل. لكن الشرطة أعلنت مقتل 20 شخصاً وجرح 111 آخرين. وأضافت ان بين القتلى 15 مدنياً و5 جنود، فيما ان بين الجرحى 90 مدنياً.

وقال الناطق: «عندما تتحدث عن الارهاب في إقليم جولو، المشبوه الأول هو دائماً أبو سياف، لكننا لا نستطيع استبعاد امكان وجود مسؤولين آخرين». ووافقه قائد الشرطة أوسكار ألبايالد، معتبراً أن الهجوم يستهدف «عرض قوة ونشر فوضى»، فيما اتهم مستشار الأمن القومي هرموجين إسبيرون «مجرمين متطرفين» بتنفيذ الاعتداء، مشدداً على أن «السلام يجب أن ينتصر على الحرب»، وتابع: «لن نخيّب آمال الناس بالسلام».

ودان ناطق باسم الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي التفجيرين، معتبراً أنهما «عمل إرهابي». وأضاف: «تحدى أعداء الدولة بوقاحة قدرة الحكومة على ضمان سلامة المواطنين في المنطقة. القوات المسلحة الفيليبينية ستكون على قدر التحدي وستسحق المجرمين. سنلاحق حتى أبعد نقطة في العالم، المنفذين القساة لهذه الجريمة الوحشية، كي يُقدّم جميع القتلة إلى العدالة ويوضعوا وراء قضبان. سيكون القانون بلا رحمة».

وجماعة «أبو سياف» التي بايعت تنظيم «داعش»، هي فرع من حركة تمرد انفصالية مسلمة، تشتهر بتفجيراتها وحققت أرباحاً من عمليات القرصنة والخطف. وقطعت الجماعة رؤوس أسرى أجانب، عندما لم تُدفع فدى طلبتها.

والجماعة مُتهمة أيضاً بأسوأ اعتداءات في الأرخبيل، خصوصاً هجوم استهدف عبّارة، موقعاً أكثر من 100 قتيل عام 2004.