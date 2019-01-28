شكرا لقرائتكم روسيا تحيي الذكرى الـ75 لكسر حصار لينينغراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - سامر إلياس | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 22:40

أحيت روسيا الذكرى الخامسة والسعبين لكسر الحصار عن مدينة سان بطرسبورغ التي كان يُطلق عليها لينينغراد خلال الحقبة السوفياتية، ونظمت عرضاً عسكرياً فيما وضع الرئيس فلاديمير بوتين باقة من ورود على نصب المقبرة الجماعية لضحايا الحصار الذي استمر نحو 900 يوم، ودفن فيها شقيقه فيكتور الذي كان واحداً من مئات الآلاف من الروس الذين قضى معظمهم جوعاً نتيجة حصار خانق فرضه الجيش الألماني على المدينة.



وكادت والدة بوتين تموت جوعاً أثنا الحصار، فيما أُصيب والده الذي كان يقاتل مع الجيش الأحمر، بجروح قرب لينينغراد.

وفي أحد قصور المدينة التاريخية، نُظم عرض عسكري شارك فيه حوالى 2500 عسكري ونحو 80 قطعة عسكرية شاركت في الحرب العالمية الثانية، بينها دبابات من طراز «تي 34» وراجمات صواريخ من طراز «كاتيوشا». معلوم أن القوات السوفياتية تمكّنت في 27 كانون الثاني (يناير) 1944 من اختراق القوات الألمانية المحاصِرة للمدينة، وكسر الحصار وتحرير محيطها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية للمرة الأولى، وثائق توثّق الجهود التي بذلتها قيادة الجيش الأحمر لكسر الحصار عن المدينة، بينها لائحة من مهمات استطلاع، نفذتها غواصتان صغيرتان نقلهما الأسطول الحربي الروسي من بحر البلطيق إلى بحيرة لادوغا (شرق لينينغراد). كما كشفت وثائق كيفية إدارة «طريق الحياة»، وهو الممرّ الوحيد الذي كان يزوّد المدينة بأغذية وأسلحة ووقود من الأراضي الروسية، عبر المرور فوق بحيرة لادوغا التي يتجمّد سطحها أثناء الشتاء.

استمر الحصار المفروض على لينينغراد 872 يوماً، من 9 أيلول (سبتمبر) 1941 الى 27 كانون الثاني 1944، عندما استطاعت القوات السوفياتية فتع معبر بري إلى المدينة بعد عملية «الشرارة» التي بدأت عام 1943. ويُعّد كسر الحصار عن لينينغراد إحدى نقاط التحوّل الرئيسة في الحرب العالمية الثانية، تبعها انهيار الجيش النازي.

إلى ذلك، قررت الحكومة الألمانية تخصيص 12 مليون يورو لأسر ضحايا الحصار النازي للينينغراد، وتحديث مستشفى المحاربين القدامى وتأسيس مركز ألماني - روسي في سان بطرسبورغ. وفي بيان مشترك، رحّب وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والألماني هيكو ماس بهذا القرار الذي رأت الخارجية الروسية انه «يخدم المصالحة التاريخية بين البلدين، بوصفها أساساً لعلاقاتهما». واستدركت أن «المساعدة الإنسانية لا تعني إغلاق ملف تقديم الحكومة الألمانية تعويضات خاصة فردية لجميع المتضررين من الحصار، بصرف النظر عن قومياتهم».

وكان المجلس اليهودي العالمي اتفق مع الحكومة الألمانية على تقديم 2.5 مليون يورو لليهود الأحياء ممّن شهدوا الحصار الذي يتراوح أعداد ضحاياه بين 400 ألف و1.5 مليون شخص، لكن محكمة نورنبرغ التي نظمها الحلفاء لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين، قدّرت أعداد الضحايا بحوالى 632 ألفاً، مشيرة إلى أن 97 في المئة منهم قضوا جوعاً، فيما قُتل 3 في المئة نتيجة القصف.