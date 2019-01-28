شكرا لقرائتكم الجيش الإسرائيلي يتابع الحفر جنوبا... وخروق جوا وبحرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 22:46

تابع الجيش الإسرائيلي أعمال الحفر ورفع السواتر الترابية وتركيب السياج الحديدي فوق الجدار الفاصل على الحدود الممتدة بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة مقابل عدة بلدات حدودية في قضاء مرجعيون، كعديسة، الوزاني، ومركبا، يقابله انتشار للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" من الجهة اللبنانية.



كما استأنفق قوات العدو الأسرائيلي أعمال رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني مقابل منتزهات الوزاني، ونقلت الأتربة والصخور الى الجهة الجنوبية من بلدة الغجر. وفق "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية التي اشارت الى تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على مستوى متوسط في اجواء الجنوب والى تحليق مروحيتين اسرائيليتين مساء في أجواء المناطق المحتلة من بلدتي العباسية والغجر ووادي العسل والأطراف الغربية لمزارع شبعا المحتلة.

خرق للمياه الإقليمية اللبنانية

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه في بيان أنّ "زورقا حربيا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 26/1/2019 الساعة 6.25، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 480 متراً ولمدة سبع دقائق. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.