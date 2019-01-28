شكرا لقرائتكم الجيش المصري يقتل قادة إرهابيين رئيسيين في سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 01:01

أعلن الجيش المصري أمس مقتل قياديين إرهابيين رئيسيين في محافظة شمال سيناء، إثر قصف جوي لبؤرة تمركزهم، في وقت تواصل القوات المسلحة والشرطة العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» للقضاء على العناصر الإرهابية.



وانطلقت العملية الشاملة في شباط (فبراير) من العام الماضي، لتقضي على بنية أساسية ضخمة للإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وتقتل وتوقف المئات من العناصر الإرهابية، وكان الجيش أعلن في 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، مقتل 54 إرهابياً خلال العمليات. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان أمس إنه في إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة في شأن تجمع للعناصر الإرهابية في إحدى البؤر الإرهابية في شمال سيناء، قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف البؤرة الإرهابية. وأضاف الرفاعي أنه بمتابعة نتائج القذف الجوي، فقد أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم اثنان من القيادات الرئيسة للتنظيم الإرهابى في شمال سيناء، ونوه الناطق باسم الجيش إلى مواصلة القوات المسلحة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة فى تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء. وحول تطوير شبه جزيرة سيناء، حض محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة أول من أمس، أهالي سيناء في بيان، على ضرورة الاستفادة من برنامج «مشروعك» لدعم المشاريع الصغيرة، الذي تطرحه الدولة، في وقت أوضح المدير العام للإدارة العامة للانتاج والشؤون الاقتصادية في المحافظة أسامة الشريف، وهو المدير التنفيذي لمشروع «مشروعك»، إنه جرى التنسيق مع 6 فروع للبنوك وتوفير 5 مقرات لها.. منها 3 مقرات في العريش لخدمة مراكز ومدن: العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، ومقران آخران في بئر العبد لخدمة مركز بئر العبد. وأشار إلى تمويل تنفيذ 126 مشروعاً متنوعاً قيمتها 4 ملايين و750 ألفاً و400 جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً).

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهماً في قضية «كتائب حلوان»، إلى جلسة 10 شباط (فبراير) المقبل، في اتهامهم بـ «تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة بخاصة أبراج ومحاولات الكهرباء».

كما أرجأت المحكمة إلى جلسة 11 شباط المقبل محاكمة 32 متهماً في القضية المعروفة بـ «خلية ميكروباص حلوان»، في اتهامهم باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان (جنوب القاهرة).