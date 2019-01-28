شكرا لقرائتكم الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المبعوث الأممي الجديد لسورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 00:44

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة لسورية جير بيدرسون الذي يزور مصر حالياً، وتبادل معه وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية.



وأوضح المتحدث باسم الجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له أمس، أن أبو الغيط استعرض موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011 والاتصالات التي جرت أخيراً في هذا الصدد بين الدول الأعضاء، مع التأكيد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة كونها تتعلق أولاً وأخيراً بدولة عربية، وأهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري كافة، ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية، ويكفل التعامل بشكل متكامل مع المأساة الإنسانية التي عانى منها الملايين من أبناء الشعب السوري على مدى ثماني سنوات.

وأشار إلى أن أبوالغيط شدد على أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار تسويتها، أخذاً في الحسبان أن هذه التدخلات لعبت دوراً رئيساً في إطالة أمد الأزمة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الوقت ذاته بالعمل على اجتثاث خطر الإرهاب في سورية من جذوره بِمَا يضمن القضاء عليه بشكل كامل.

وأشار السفير عفيفي إلى أن المبعوث الأممي عرض أهم نتائج الاتصالات الأولية التي أجراها مع الأطراف المعنية بالأزمة منذ تولي مهام منصبه أخيراً، مؤكداً حرصه على قيام تواصل دائم في هذا الإطار مع الأمين العام للاستماع إلى رؤيته في هذا الصدد، بما يكفل التعرف على أبعاد الموقف العربي وتطوراته.