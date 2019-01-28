شكرا لقرائتكم هادي يعين رئيساً جديداً لـ«الاستخبارات».. وكاميرت يبحث مع «الشرعية» عقد لقاء مع الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض، عدن - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 01:07

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً يقضي بتعيين العميد الركن أحمد محسن اليافعي رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع خلفاً للواء محمد صالح طماح الذي توفي أخيراً إثر إصابته في هجوم من ميليشيات الحوثي بطائرة دون طيار «درون» استهدف قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن في 10 كانون الثاني (يناير) الجاري. في غضون ذلك، ناقش كبير المراقبين في الأمم المتحدة رئيس لجنة الانتشار في محافظة الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت مع الحكومة الشرعية إمكانية عقد لقاء مشترك يجمع فريق الحكومة مع الحوثيين، إضافة إلى بحث مقترحات حول إدارة موانئ المدينة وآلية إعادة الانتشار.



بدوره، أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعهد بأن اتفاق الحديدة سينفذ، وأن الحوثيين سيغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن.

وأضاف عبر حسابه في «تويتر»، أن غوتيريش وعد بأن لا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة، خاصة منذ أن كان مفوضاً سامياً للاجئين.

وحذرت وزارة الخارجية اليمنية ليل الأحد من انهيار اتفاق ستوكهولم، بسبب تعنت الميليشيات في تطبيقه وخرق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أقدمت الميليشيات الحوثية على نهب متحف بينون الأثري بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وعبثت بمحتوياته.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للمتاحف والآثار والمخطوطات بذمار فايز الضبياني، أن عناصر الميليشيات اقتحمت المتحف ونهبت العديد من القطع الأثرية المهمة التي كان يحتويها المتحف وأفرغت مكتبته الوطنية وملأت جدران قاعاته بصور قتلاها.

وحمّل الضبياني الميليشيات المدعومة من إيران، مسؤولية العبث بتاريخ وتراث اليمن، داعياً شيوخ قبيلة الحداء إلى التحرك لحماية تراثهم من السلب والنهب وتوحيد صفهم لوضع حد لمثل هذه التصرفات الحوثية المستفزة لقبيلة الحداء وأبنائها.

ميدانياً، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.

وحرر الجيش تبة شبان، وقرية سوار، وقرية العريشة، وعدد من التباب المطلة على قرية «بني معين» والسائلة، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي سياق متصل، قتل وأصيب ستة من عناصر الميليشيات في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع في الجبهة، الا ان قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها.

وأسفرت المواجهات عن مصرع القيادي في المليشيا «أبو فهد الريامي»، واصابة خمسة أخرين.