شكرا لقرائتكم لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش التقرير الدوري لمملكة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 00:44

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) غداً حواراً تفاعلياً مع وفد رسمي رفيع المستوى يمثل مملكة البحرين لمناقشة التقرير الدوري المقدم من البحرين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.



وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد فزيع، في تصريح له أمس (الأحد)، حرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق في عام 2006.

وأشار إلى أن مملكة البحرين قدمت تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة في تموز (يوليو) 2016 وكذلك ملحقاً تكميلياً محدثاً له في عام 2018 وهو التقرير الذي سيتم إجراء حوار تفاعلي بشأن مضمونه على مدار يومي مع الوفد الرسمي لمملكة البحرين.

وأعرب فزيع عن تطلعه أن يتم الحوار التفاعلي على نحو بناء وإيجابي بما يتيح لأعضاء اللجنة الفرصة للتعرف بشكل أعمق على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان وكذلك التحديات والعقبات التي تعترض التنفيذ الكامل للحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتقييم تنفيذ المملكة للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة في عام 2013 بشأن تقريرها الأولي سواء على مستوى السياسات التنفيذية أو المستوى التشريعي.