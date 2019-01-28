شكرا لقرائتكم ملك البحرين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 00:48

أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.



وتم خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية وما تشهده المنطقة من مستجدات كما تم فيه الإشادة بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وعمق ومتانة هذه العلاقات وما تشهده من تقدم وتطور على مختلف الأصعدة تحقيقاً لخير الشعبين الشقيقين.

وأكد الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال على الدور الريادي الذي تمارسه مصر للحفاظ على أمن منطقة الشرق الأوسط وجهودها الفاعلة في الاستقرار العربي ودعم قضاياه.

من جانبه، عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره وتقديره لجلالة ملك البحرين، مؤكداً متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين اطراد التقدم والرخاء.

من جهة أخرى، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين سهى ابراهيم الفار. واشاد آل خليفة بما يربط البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات أخوية متميزة، وتشاور، وتنسيق، وتعاون في مختلف المجالات وتجاه القضايا موضع اهتمام البلدين الشقيقين، منوها بما تقوم به السفيرة من جهد لتعزيزها وتطويرها في ظل توجيهات قيادتي البلدين. من جهتها، شكرت السفيرة نائب رئيس مجلس الوزراء على استقباله لها، مؤكدة حرصها العمل لما فيه خير ومصلحة البلدين، وشعبيهما الشقيقين، مقدرة ما تلقاه من تعاون لإنجاح مهامها الدبلوماسية في مختلف المجالات.