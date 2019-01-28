دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 4 طرق فعّالة لزيادة عدد متابعينك على انستغرام

أصبح تطبيق انستغرام أحد جهات التواصل الاجتماعي التي تلقى رواجًا بين مستخدميه حول العالم الذي تخطى عددهم المليار من مُحبي نشر مقاطع الفيديو والصور لملامح من حياتهم الشخصية.

هل يشهد 2019 استمرار alqiyady 1 هل يشهد 2019 استمرار

شاهد أيضاً: هل يشهد 2019 استمرار "هجرة" الإعلانات من فيسبوك لإنستغرام؟

تايلور لورين، خبير تسويقي نستعرض في التقرير التالي 4 نصائح له لزيادة عدد المتابعين على انستغرام:

1) Instagram's Highlight

استخدامك أداة Instagram's Highlight يُتيح لمتصفحي حسابك الحصول على رحلة في حياتك الشخصية ومن ثمّ الرغبة في متابعة حسابك لمعرفة المزيد عنك.

2) الكيف وليس الكم

زيادة متابعينك على انستغرام لا يتعلق بعدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تنشرها على حسابك بقدر كونها جذابة ومتنوعة لذا احرص على دقة اختيار المنشور.

3) استغل شعبيتك

ربما تمتلك أصدقاء أكثر بموقعي فيسبوك أو تويتر للتواصل الاجتماعي لذا استغل إمكانية مشاركة صور أو مقاطع الفيديو التي تنشرها على انستغرام على حساباتك الأخرى للترويج لنفسك.

“creator accounts”.. ميزة جديدة من انستجرام للشخصيات المؤثرة alqiyady 1 “creator accounts”.. ميزة جديدة من انستجرام للشخصيات المؤثرة

شاهد أيضاً: “creator accounts”.. ميزة جديدة من انستجرام للشخصيات المؤثرة

4) حدد موقعك

تحديدك لموقعك عند نشر الصور ومقاطع الفيديو يُتيح للكثيرين الوصول لحسابك وتصفح الأماكن التي تقوم بزيارتها ومن ثمّ متابعتك.المزيد:

كيفية اشهار العلامات التجارية على موقع انستغرام بنجاح

انستغرام يقلد سناب شات مجدداً.. تعرفوا على وجه الشبه

بالصور: مشاهير في عمر الستين بريشة رسام محترف إكتشفوهم!

بالصور والفيديو.. مراهقون مهووسون بسرقة منازل المشاهير في The Bling Ring

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي