شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يشن غارات على مواقع مليشيات الحوثى بمحافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع لمليشيات الحوثي في مديرية كشر، بمحافظة حجة.

وقالت مصادر يمنية في تصريح أوردته قناة "العربية الإخبارية" مساء امس الأحد، إن الغارات تأتي استجابة لنداء استغاثة وجهته قبائل المنطقة لقوات التحالف العربي.

وكانت قبائل المنطقة وجهت نداء استغاثة للمساهمة في فك حصار الحوثيين عن قراهم، في وقت يواصل فيه عناصر المليشيات الحوثية انتهاكاتهم ضد المدنيين؛ حيث قصفت مخيما للنازحين اليمنيين في مديرية حرض بحجة؛ ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، أصيب 25 آخرون.