شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر المغاربى لاتحاد أرباب العمل يبدأ أعماله اليوم فى نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر المغاربي لاتحاد أرباب العمل.

ووصل نواكشوط مساء امس الوفد الجزائري الذي يضم رجال أعمال برئاسة السيد بوعلام امراكش رئيس كونفدرالية أرباب العمل الجزائريين، كما وصل وفد من رجال الأعمال الليبيين برئاسة عبد الله الفلاح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين.

وينتظر أن يصل الى نواكشوط وفد مغربي من رجال الأعمال برئاسة صلاح الدين مزوار ، ووفد من رجال الأعمال التونسي برئاسة سمير مجلود ، والأمين العام لاتحاد المغربي الطيب البكوش.

وذكر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أنه يسعى لتعزيز التعاون البيني وتدعيم التكامل الإقتصادي بين البلدان المغاربية عبر تنظيم المنتديات والمعارض والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الاستثمار