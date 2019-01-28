شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جدار منزل وغرق سيارات جراء الأمطار الغزيرة بـ«عرعر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - راضي العنزي:

شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هطول أمطار غزيرة، غمرت عدد من الشوارع منها قرب دوار الجهني، كما تسببت في انهيار جدار منزل بحي بدنة، بدون إصابات – ولله الحمد-.

ووثق مقطع فيديو تجمعات لمياه الأمطار في شوارع مدينة عرعر، التي تسببت في غرق اعدد من السيارات.

كما وقع حادث على طريق جديدة عرعر تقاطع الصقارين، وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة.