شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التقلبات الجوية.. الدفاع المدني يدعو لاتّخاذ أعلى درجات الحذر والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت مديرية الدفاع المدني رسالة نصية بعثتها لهواتف المواطنين والمقيمين حذرت خلالها من تقلبات جوية، تتمثل في “رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة” على معظم مناطق المملكة.
وقالت مديرية الدفاع المدني إنه: “وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض معظم مناطق السعودية لتقلبات جوية، تتمثل في (رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة)، فإن الدفاع المدني يؤكد أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.. متمنين السلامة للجميع”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب التقلبات الجوية.. الدفاع المدني يدعو لاتّخاذ أعلى درجات الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.