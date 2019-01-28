شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التقلبات الجوية.. الدفاع المدني يدعو لاتّخاذ أعلى درجات الحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت مديرية الدفاع المدني رسالة نصية بعثتها لهواتف المواطنين والمقيمين حذرت خلالها من تقلبات جوية، تتمثل في “رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة” على معظم مناطق المملكة.

وقالت مديرية الدفاع المدني إنه: “وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض معظم مناطق السعودية لتقلبات جوية، تتمثل في (رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة)، فإن الدفاع المدني يؤكد أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.. متمنين السلامة للجميع”.